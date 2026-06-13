プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスのみそ納豆炒め」 「イカのゆかり和え」 「グリーンアスパラと豆腐マヨ」 の全3品。 ボリューム感のある炒めものが主菜の、満足感のある献立です。【主菜】ナスのみそ納豆炒め ナスに納豆入りのみそを合わせた、スタミナ満点の炒めもの。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：296Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人