【今日の献立】2026年6月13日(土)「ナスのみそ納豆炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスのみそ納豆炒め」 「イカのゆかり和え」 「グリーンアスパラと豆腐マヨ」 の全3品。
ボリューム感のある炒めものが主菜の、満足感のある献立です。
【主菜】ナスのみそ納豆炒め
ナスに納豆入りのみそを合わせた、スタミナ満点の炒めもの。
調理時間：15分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ニンニク 1片
サラダ油 大さじ2~3
＜みそ納豆＞
みそ 大さじ2
砂糖 大さじ2
しょうゆ 小さじ1
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
納豆 1パック
＜みそ納豆＞の納豆はザルに入れて水洗いし、ぬめりを取って水気をきり、他の材料と混ぜ合わせる。
2. ニラとニンニクを加えて炒め、香りがたったら＜みそ納豆＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
【副菜】イカのゆかり和え
サッパリと食べられ、おつまみにも合うおかず。
調理時間：10分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
キュウリ 1/2本 塩 適量 すり白ゴマ 少々
2. イカそうめんにゆかりをまぶし、(1)と共に器に盛る。
【副菜】グリーンアスパラと豆腐マヨ
グリーンアスパラとプチトマトを豆腐マヨでいただくヘルシーなサラダ。
調理時間：15分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜豆腐マヨ＞
絹ごし豆腐 1/4丁
砂糖 少々
白ワインビネガー 小さじ2
サラダ油 大さじ1
塩 適量 プチトマト 4個
2. 絹ごし豆腐は網に通して裏ごししてボウルに移し、＜豆腐マヨ＞の残りの材料を加えて混ぜ合わせる。
3. 器に＜豆腐マヨ＞を広げ、グリーンアスパラ、プチトマトを盛り合わせる。
ボリューム感のある炒めものが主菜の、満足感のある献立です。
【主菜】ナスのみそ納豆炒め
ナスに納豆入りのみそを合わせた、スタミナ満点の炒めもの。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ナス 3~4本 ニラ 1/2束
ニンニク 1片
サラダ油 大さじ2~3
＜みそ納豆＞
みそ 大さじ2
砂糖 大さじ2
しょうゆ 小さじ1
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
納豆 1パック
【下準備】ナスはヘタを切り落として乱切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。ニンニクは薄切りにする。
©Eレシピ
＜みそ納豆＞の納豆はザルに入れて水洗いし、ぬめりを取って水気をきり、他の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油、ナスを入れ、中火で炒める。火が通って水分が出たら約大さじ1を残して拭き取る。
©Eレシピ
2. ニラとニンニクを加えて炒め、香りがたったら＜みそ納豆＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】イカのゆかり和え
サッパリと食べられ、おつまみにも合うおかず。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）イカそうめん 1パック ゆかり 小さじ1~2
キュウリ 1/2本 塩 適量 すり白ゴマ 少々
【作り方】1. キュウリは斜め薄切りにして塩をからめ、しんなりしたら水気を絞り、すり白ゴマをまぶす。
©Eレシピ
2. イカそうめんにゆかりをまぶし、(1)と共に器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】グリーンアスパラと豆腐マヨ
グリーンアスパラとプチトマトを豆腐マヨでいただくヘルシーなサラダ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）グリーンアスパラ 3~4本 塩 少々
＜豆腐マヨ＞
絹ごし豆腐 1/4丁
砂糖 少々
白ワインビネガー 小さじ2
サラダ油 大さじ1
塩 適量 プチトマト 4個
【下準備】グリーンアスパラは根元を切り落とし、ピーラー等で皮とハカマを取り除く。絹ごし豆腐はキッチンペーパーで包んで水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンに湯を沸かして塩を加え、グリーンアスパラをゆでてザルに上げる。粗熱が取れたら食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
2. 絹ごし豆腐は網に通して裏ごししてボウルに移し、＜豆腐マヨ＞の残りの材料を加えて混ぜ合わせる。
©Eレシピ
3. 器に＜豆腐マヨ＞を広げ、グリーンアスパラ、プチトマトを盛り合わせる。
©Eレシピ