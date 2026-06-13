プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスのみそ納豆炒め」 「イカのゆかり和え」 「グリーンアスパラと豆腐マヨ」 の全3品。
ボリューム感のある炒めものが主菜の、満足感のある献立です。

【主菜】ナスのみそ納豆炒め
ナスに納豆入りのみそを合わせた、スタミナ満点の炒めもの。

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調理時間：15分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ナス  3~4本 ニラ  1/2束
ニンニク  1片
サラダ油  大さじ2~3
＜みそ納豆＞
  みそ  大さじ2
  砂糖  大さじ2
  しょうゆ  小さじ1
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  納豆  1パック

【下準備】

ナスはヘタを切り落として乱切りにする。ニラは根元を切り落とし、長さ4cmに切る。ニンニクは薄切りにする。

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＜みそ納豆＞の納豆はザルに入れて水洗いし、ぬめりを取って水気をきり、他の材料と混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油、ナスを入れ、中火で炒める。火が通って水分が出たら約大さじ1を残して拭き取る。

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2. ニラとニンニクを加えて炒め、香りがたったら＜みそ納豆＞を加えて炒め合わせ、器に盛る。

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【副菜】イカのゆかり和え
サッパリと食べられ、おつまみにも合うおかず。

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調理時間：10分
カロリー：55Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

イカそうめん  1パック ゆかり  小さじ1~2
キュウリ  1/2本 塩  適量 すり白ゴマ  少々

【作り方】

1. キュウリは斜め薄切りにして塩をからめ、しんなりしたら水気を絞り、すり白ゴマをまぶす。

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2. イカそうめんにゆかりをまぶし、(1)と共に器に盛る。

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【副菜】グリーンアスパラと豆腐マヨ
グリーンアスパラとプチトマトを豆腐マヨでいただくヘルシーなサラダ。

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調理時間：15分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

グリーンアスパラ  3~4本   塩  少々
＜豆腐マヨ＞
  絹ごし豆腐  1/4丁
  砂糖  少々
  白ワインビネガー  小さじ2
  サラダ油  大さじ1
  塩  適量 プチトマト  4個

【下準備】

グリーンアスパラは根元を切り落とし、ピーラー等で皮とハカマを取り除く。絹ごし豆腐はキッチンペーパーで包んで水気をきる。

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【作り方】

1. フライパンに湯を沸かして塩を加え、グリーンアスパラをゆでてザルに上げる。粗熱が取れたら食べやすい長さに切る。

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2. 絹ごし豆腐は網に通して裏ごししてボウルに移し、＜豆腐マヨ＞の残りの材料を加えて混ぜ合わせる。

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3. 器に＜豆腐マヨ＞を広げ、グリーンアスパラ、プチトマトを盛り合わせる。

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