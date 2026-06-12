パラグアイ代表のMFディエゴ・ゴメスが11日、北中米ワールドカップ初戦のアメリカ戦に向けた前日会見に出席した。W杯でのプレーを「子供の頃から抱いてきた夢」と話すなか、思わず感極まる様子もあった。パラグアイは2010年の南アフリカ大会で日本を破って過去最高のベスト8を記録したものの、以降は3大会連続で予選敗退。16年ぶりにW杯に戻ってきた。前日会見に出席したゴメスは「ここに来ることができ、母国を代表でき、長