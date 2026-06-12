ラインが1m違えば遠心力で外へ手始めに、BMW M2 CSに乗りピットレーンを出発。コースの広さに安心したのも束の間、速度が上昇するほど狭く感じられてくる。レイアウトは複雑ではないが、ドライバーやクルマへの要求は厳しい。サスペンションを使い切る、起伏やカントが続く。【画像】バンジージャンプ級スリルを地上でアトム 4RRとM2 CSベースのM2にノマドも全133枚高い速度域で滑らかに走るには、正確なライン取りが求めら