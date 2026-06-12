2026年6月11日、中国メディア・観察者網は、日本企業が中国へのレアアース依存を減らすため国内に新たな製錬所を建設する計画であると報じた。記事は、日中間の緊張高まりや中国による輸出管理強化により、今年3月と4月の中国の日本向けレアアース輸出が前年同期比で80％以上も激減したと紹介。日本側の要請を受けて米国が仲介に入り、中国側に輸出再開を要請する事態になっているとも伝えた。その上で、信越化学工業が対中依存を