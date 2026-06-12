先週の猛暑のなかで開かれた日本車のイベントから一転、さわやかな初夏の空気に誘われて、久しぶりにヴァンセンヌ城前で開かれるヴァンセンヌ旧車会(Vincennes en Ancien)の定例ミーティングへ足を運んだ。今回はジャガーがピックアップされる回と聞いていたが、この夏のパリ横断イベントの打ち合わせのため、主催者の一人であるティエリーと話していると、今日はトラクターにも集まってもらっているという。たしかにパリ横断では