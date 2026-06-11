楽天カードとビザ・ワールドワイド・ジャパンは6月11日、「楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック!Apple PayでVisaのタッチ決済!」キャンペーンを開始した。楽天カードなら最大1,000円キャッシュバック!Apple PayでVisaのタッチ決済!キャンペーン期間は2026年6月11日〜7月19日(キャンペーン期間は変更・早期終了となる可能性がある)。Visa割に事前にメールアドレスと楽天カード Visaのカード番号を登録のうえ、キャンペーン期