アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、FIFAワールドカップ2026に向けて「幸せだし、一瞬一瞬を噛みしめている」と思いを語った。10日、スポーツ専門メディア『ESPN』がコメントを伝えている。アルゼンチン代表は9日、アイスランド代表との国際親善試合に臨み、3−0で快勝を収めた。メッシは70分から途中出場すると、72分にPKを成功させるなど存在感を見せつけた。メッシは、自身6度目とな