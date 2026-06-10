『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、福岡在住の漫画家・まきりえこさんの日常エッセーマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。日課の散歩をしていた妻・ポー。かわいい犬と目が合い、まさかの攻防がスタート！かわいい犬と目が合って…追いかけっこスタート！登場人物今日の