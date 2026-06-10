ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（以下、ポッカサッポロ）の公式「X」アカウントが、レモン果汁調味料「ポッカレモン100」の保存方法を紹介しています。【画像】意外…！1〜2週間では使い切れない「ポッカレモン100」の保存方法「ポッカレモン100」の保存方法に反響ポッカサッポロの公式サイトでは「ポッカレモン100」について、「開栓後は、賞味期限にかかわらず、冷蔵庫に入れて1〜2週間以内に使い切ってください」と案