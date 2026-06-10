ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（以下、ポッカサッポロ）の公式「X」アカウントが、レモン果汁調味料「ポッカレモン100」の保存方法を紹介しています。

【画像】意外…！ 1〜2週間では使い切れない「ポッカレモン100」の保存方法

「ポッカレモン100」の保存方法に反響

ポッカサッポロの公式サイトでは「ポッカレモン100」について、「開栓後は、賞味期限にかかわらず、冷蔵庫に入れて1〜2週間以内に使い切ってください」と案内されています。あるXユーザーが、使い切れない「ポッカレモン100」をジップ付き保存袋に入れて冷凍していることを投稿すると、4万8000件以上の「いいね」が寄せられる大反響となりました。

反響を受け、ポッカサッポロの公式アカウントは、「『冷凍できます』は公式でもお伝えしています。広めていただきありがとうございます！」とコメント。「ポッカレモン100」を製氷トレーで冷凍する様子を写した写真とともに、「水･炭酸水など飲み物に入れる」「味変としてちょい足しする」「料理に活用する」という3つの活用法を提案しました。

X上では、「冷凍考えたことなかった。やってみよう」「冷凍できるとは、知らなかった！今度やります」「冷凍して味変に使うのいいですね」「冷凍して炭酸に入れてる人いるんだ…うちも試してみたら意外とさっぱりしてよかった」「いつもびくびくしながら使ってたので、公式さんもポストしてくれたからなお安心して冷凍できます」との声が上がっています。