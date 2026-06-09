ニューヨーク＝木瀬武】米アップルは８日、スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）」などで利用できる音声アシスタント機能「Ｓｉｒｉ（シリ）」を「シリＡＩ」として刷新すると発表した。アップルはＡＩ（人工知能）開発での出遅れが指摘されてきたが、米グーグルの生成ＡＩ技術を活用して巻き返しを図る。同日の開発者向けのイベントで明らかにした。従来のシリは一問一答の形が基本だったが、刷新後は端末内の情