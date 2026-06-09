オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「立体キーホルダーとボールチェーンマスコット(推しカラー)」を発売する。大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクの「立体キーホルダーとボールチェーンマスコット」が新登場する。6月中旬発売予定。商品は、黒ミャクミャク 立体キーホルダー(推しカラー）)