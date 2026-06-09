黒ミャクミャクが推しカラーに?! 新商品「立体キーホルダーとボールチェーンマスコット(推しカラー)」発売
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「立体キーホルダーとボールチェーンマスコット(推しカラー)」を発売する。
大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクの「立体キーホルダーとボールチェーンマスコット」が新登場する。6月中旬発売予定。商品は、黒ミャクミャク 立体キーホルダー(推しカラー）)全6種(\1,100)、黒ミャクミャク ボルチェーンマスコット(推しカラー)全6種（\2,530）。企画 / 発売元はヘソプロダクション。
販売場所は、2025大阪・関西万博オフィシャルストア JR新大阪駅 エキマルシェ店、EXPO2025オフィシャルポップアップストア エキマルシェ大阪店他、関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなど。販売場所によって導入時期が異なる。
立体キーホルダー レッド
立体キーホルダー ピンク
立体キーホルダー パープル
立体キーホルダー ブルー
立体キーホルダー グリーン
立体キーホルダー イエロー
ボールチェーンマスコット レッド
ボールチェーンマスコット ピンク
ボールチェーンマスコット パープル
ボールチェーンマスコット ブルー
ボールチェーンマスコット グリーン
ボールチェーンマスコット イエロー
商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。
(C)Expo 2025
大阪・関西万博公式キャラクター、黒ミャクミャクの「立体キーホルダーとボールチェーンマスコット」が新登場する。6月中旬発売予定。商品は、黒ミャクミャク 立体キーホルダー(推しカラー）)全6種(\1,100)、黒ミャクミャク ボルチェーンマスコット(推しカラー)全6種（\2,530）。企画 / 発売元はヘソプロダクション。
立体キーホルダー レッド
立体キーホルダー ピンク
立体キーホルダー パープル
立体キーホルダー ブルー
立体キーホルダー グリーン
立体キーホルダー イエロー
ボールチェーンマスコット レッド
ボールチェーンマスコット ピンク
ボールチェーンマスコット パープル
ボールチェーンマスコット ブルー
ボールチェーンマスコット グリーン
ボールチェーンマスコット イエロー
商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。
(C)Expo 2025