FIFAワールドカップ2026に向け、メキシコ・モンテレイで行われたキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）。最終日の7日にU−19日本代表と完全非公開でトレーニングマッチを行い、日本代表が2-1で勝利した。日本代表の先制ゴールを決めたのはDF鈴木淳之介。鈴木唯人のCKの流れからゴールネットを揺らし「押し込んだだけですけど、そういったところに関われて良かった」と振り返った。対戦したU−19日本代表を率いたのは山口智監