鈴木淳之介、メキシコで“恩師”山口智監督と再会「すごくお世話になったので嬉しかった」 「頑張れよ」の一言を胸に自身初のW杯へ
FIFAワールドカップ2026に向け、メキシコ・モンテレイで行われたキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）。最終日の7日にU−19日本代表と完全非公開でトレーニングマッチを行い、日本代表が2-1で勝利した。
日本代表の先制ゴールを決めたのはDF鈴木淳之介。鈴木唯人のCKの流れからゴールネットを揺らし「押し込んだだけですけど、そういったところに関われて良かった」と振り返った。
対戦したU−19日本代表を率いたのは山口智監督。山口監督は2021年から2025年まで湘南ベルマーレで指揮を執り、当時ボランチだった鈴木を最終ラインへコンバートした人物でもある。山口監督との再会は、昨年コペンハーゲンへ移籍して以来、およそ1年ぶりだったそうだ。「『頑張れよ』と声をかけていただきました。すごくお世話になった方なので、本当に嬉しかったです。久しぶりの再会で嬉しかったです」と目を細めた。
昨年6月の日本代表デビューからメキメキと評価を高め、FIFAワールドカップに臨む日本代表26名の権利を勝ち取った。22歳で臨む自身初のFIFAワールドカップに向けては「とにかく結果だけを求めてやりたい」と力強く宣言。本大会開幕を目前に控え、静かに闘志を燃やした。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
日本代表の先制ゴールを決めたのはDF鈴木淳之介。鈴木唯人のCKの流れからゴールネットを揺らし「押し込んだだけですけど、そういったところに関われて良かった」と振り返った。
昨年6月の日本代表デビューからメキメキと評価を高め、FIFAワールドカップに臨む日本代表26名の権利を勝ち取った。22歳で臨む自身初のFIFAワールドカップに向けては「とにかく結果だけを求めてやりたい」と力強く宣言。本大会開幕を目前に控え、静かに闘志を燃やした。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）