鈴木淳之介、メキシコで“恩師”山口智監督と再会「すごくお世話になったので嬉しかった」 「頑張れよ」の一言を胸に自身初のW杯へ

鈴木淳之介、メキシコで“恩師”山口智監督と再会「すごくお世話になったので嬉しかった」 「頑張れよ」の一言を胸に自身初のW杯へ