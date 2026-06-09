ジョン・ブラックバーンは、当欄のようなジャンル小説の書評枠では少々扱いにくい小説家だ。基本的には手練れのスリラー作家だが、作品によっては現実離れした（空想科学的もしくは怪奇幻想的な）アイデアが重要な役割をはたしているものもある。しかし、その要素が実際にＳＦと言えるか、あるいは見せかけであって現実的に種明かしがあるのか、読み終えるまでわからない場合が多々あるのだ。つまり、「この作品はＳＦ」と言った