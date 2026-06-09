アニメや小説などを創作し、Xで発信している、かなかわ氏が9日までにXを更新。6日にXに、シンガー・ソングライター米津玄師（35）を一部、題材にした小説「彼氏が米津玄師かもしれない」を投稿後、米津本人から8日「読みました」とコメントが寄せられたことに反応。「米津玄師さん、本当に申し訳ありませんでした！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！また、この件に関してはご本人及びファ