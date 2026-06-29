米親会社は8四半期連続減益コーヒーチェーンのスターバックスで「キャラメルマキアート」を頼むと高いもので1000円近くする。それでも店内は混んでいて、空席を見つけるのが大変なこともある。実際、会社（スターバックスコーヒージャパン）は5期連続の増収だ。【写真を見る】「スタバ」のオモシロ店舗3選ところが、アメリカの親会社は、昨年まで8四半期連続減益という体たらく。ついに日本事業の売却を検討していると米ブルー