エアコンを選ぶ際にチェックすべきポイントについて、東芝ライフスタイルの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】意外と知らない…これが「エアコン」選びで絶対に損しない4つの鉄則です！公式アカウントは「エアコンの”能力”って知ってる？」「夏本番前に知っておきたいエアコン選び4つのポイント」と投稿。その上で「実は、エアコン選びには意外と知られていない『正しい見方』や『ポイント』があるん