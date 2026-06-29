29日朝、近鉄京都線で普通電車が京都駅を出てすぐに脱線する事故がありました。乗員乗客33人にけがはありませんでした。 緩やかにカーブした線路から外れ、「くの字」になった脱線した車両。 近畿日本鉄道によりますと、午前5時ごろ、近鉄京都線の京都駅で始発の橿原神宮前行き4両編成の普通電車が出発してすぐに脱線しました。 駅を出てわずか1分後、120mほど進んだときだったということです。 列車には乗員