韓国最大級の違法ウェブ漫画サイト「マナトキ」の中核的な運営者が検察に送致された。【画像】『ONE PIECE』のパクリも？韓国アニメ業過の“黒歴史”作品3選6月28日、慶北（キョンブク）警察庁によると、日本国籍37歳男が違法ウェブ漫画サイトを運営した容疑で検察に拘束送致された。男は2019年3月26日から2021年7月16日まで、日本の漫画などの原本の電子書籍を購入した後に韓国語に翻訳し、複製したウェブ漫画など約1400作品を自