歌手で俳優の美輪明宏さん（本名・丸山明宏さん）の所属事務所が、6月28日、公式サイトで美輪さんの逝去を伝えた。「6月20日、老衰のため91歳で亡くなったそうです。美輪さんは1952年にプロ歌手としてデビュー。1957年にはシングル『メケ・メケ』がヒットしたのち、1965年に自らが作詞作曲をしたシングル『ヨイトマケの唄』をリリースすると、こちらも大ヒットしました。以降は俳優としても活躍しましたが、やはり世間の記憶に