ウクライナのゼレンスキー大統領＝16日、フランス東部エビアン（ゲッティ＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は28日、侵攻を続けるウクライナとの戦闘に関連し、相互に内陸部深くへの攻撃を停止し、戦闘行動はロシアが一方的に併合したウクライナ東部・南部4州に限定するとの新提案をウクライナ側から受けたと明らかにした。ロシア国営テレビの単独インタビューに答えた。プーチン氏は一方で「ウクライナ側は壊滅