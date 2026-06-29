ただ挨拶しただけなのに……。何げない会話を好意と思い込み、「人生最後の恋」に全力を注ぐ高齢男性たち。今、そんな「老人ストーカー」による被害が増えているという。なぜ、彼らは暴走してしまうのか。被害者の証言から、その恐るべき実態に迫る。◆暇もカネもある老人が昼夜を問わずつきまとう篠田美香さん（仮名・64歳）は、1年前に遭ったストーカー被害をこう振り返った。「主人と死別後、健康のために地域のデイサービ