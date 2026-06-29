29日午前、秋田市河辺の畜産施設で暴れたウシに蹴られて54歳の男性が大けがをしました。秋田東警察署の調べによりますと29日午前10時ごろ、秋田市河辺神内の畜産施設で自身が飼育する牛を運搬していた男鹿市に住む54歳の男性が、暴れた牛に頭を蹴られました。男性は頭に大けがをして病院に運ばれ手当てを受けています。男性の意識はあるということです。警察が原因について調べています。