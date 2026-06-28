30℃を超える日もあり、今年も厳しい暑さが予想される日本の夏。40代にとって、“お洒落は我慢”だけでは乗り切れない季節です。ラクで涼しい服を選びたい一方で、手抜き感や生活感が出てしまうのは避けたいところ。そんな悩みに応えてくれる優秀ボトムスを、ユニクロ（UNIQLO）で見つけました。SNSでも話題。ユニクロの人気パンツが40代にちょうどいい今回紹介するのは、ユニクロの「ウルトラストレッチアクティブワイドパンツ」