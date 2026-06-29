多くの客が殺到していたのはフランス・パリ市内にある家電量販店です。お目当ての品は扇風機。次々と売れていき、商品棚はあっという間に空っぽになりました。ヨーロッパは今、記録的な熱波に襲われていて、フランス国内では先週、各地で気温が40度を超えました。この暑さの影響について、パリ在住の日本人に話を聞くことができました。パリ在住の日本人・宮白羊さん：夜は本当に寝ると喉が渇いて、起きたときに脱水症状に近い感じ