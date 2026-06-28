神々しい黄色のヘアスタイルに優美なドレスをまとい、いつも優しく微笑んでいた美輪明宏さんが、6月20日午前9時30分、老衰のため91歳で亡くなったことが所属事務所から発表された。【写真】ガラケーの待ち受け画面にされた“黄金の美輪さん”告別式は本人の意向を受けて近親者だけで行われ、現時点でお別れの会やしのぶ会の予定はないという。ガラケーの待ち受け画面になった美輪さん「近年の美輪さんは、高齢のため特に仕事を