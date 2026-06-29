「サッカー王国・ブラジルとワールドカップの本大会で対戦するのは’06年ドイツ大会のグループステージ以来。このときは玉田圭司選手のゴールで先制するも、猛反撃にあい、1対4の完敗でした」（スポーツ紙記者）20年ぶりにサッカー王国に真剣勝負を挑んだサムライブルー。今大会は中田英寿氏、小野伸二氏らを擁したジーコジャパンを超える“日本サッカー史上最強”のメンバーが揃ったーー。長年、日本のウイークポイントであったゴ