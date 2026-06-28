〈「顔が悪いから人気がないんだ」10代アイドルが【36キロ・ガリガリ体型】に⋯彼女を追い詰めた「握手会の闇」〉から続くSTU48を19歳で卒業し、上京したMiyu氏（24）。「人気が出なかったのは顔のせい」と思い詰めていた彼女は、グループ時代の貯金を叩いて念願の鼻整形に踏み切る。《変わりすぎ！！》「すべてが小さくなってる⋯」600万円かけて整形した【彼女の最新フェイス】を見る《母親を泣かせたけど⋯》