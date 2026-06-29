28日、宇都宮市で車が電柱に衝突し、意識不明になっていた運転手の20代男性が、搬送先の病院で死亡しました。記者「車が衝突した勢いでしょうか、電柱が根元から折れてしまっています」午前5時半前、宇都宮市竹林町の県道で、乗用車が電柱に衝突しました。この事故で、車を運転していた男性（20代）が全身を強く打ち意識不明の重体で病院に運ばれましたが、警察によりますと、その後、午後3時すぎに死亡が確認されました。同乗して