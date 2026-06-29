焼き鳥ダイニング「とり鉄」は、2026年6月29日から7月2日までの4日間「とり鉄創業祭」を開催しています。半額になる焼き鳥メニューは6つ串焼きを中心に様々な鳥創作料理を楽しめる「とり鉄」が、この6月に創業26周年を迎えたことを祝して、感謝の創業祭を開催。定番の「とりもも串」や、ジューシーな「特製つくね串」、人気の「白どんぐり串」など、とり鉄自慢の串焼き6品が半額、1本88円〜という特別価格でお得に楽しめます。対象