1日およそ200万人が行き交う、東京・池袋。その駅前で、家電量販店をめぐる競争がさらに激しくなりそうです。ヨドバシカメラはあす、関東最大級の店舗を開業します。ヨドバシカメラがあす、新店舗を開くのは、池袋駅直結の「西武池袋本店」が入るビルです。売り場は地下1階から地上5階までの6フロアで、秋葉原店を上回る関東最大級の規模となります。百貨店として親しまれてきた「西武池袋本店」の売り場のうち、およそ半分がヨド