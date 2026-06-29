カメラに向かい白い歯を見せ、笑みを浮かべる男。2026年4月、広島県で男性の遺体が見つかった事件を巡り、強盗殺人の疑いで29日に逮捕された容疑者は、別の殺人事件を巡る“口封じ”をしようとしたのでしょうか。広島県警・岡崎玲史刑事部長：共犯関係にある当時29歳（の人物）が警察の捜査線上に浮上したことを知るや、同人を殺害し口を封じることで、自身の事件への関与の発覚を免れようと…。謎多き2つの事件をつなぐ男の行動と