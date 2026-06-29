神奈川県で100件ほどの窃盗を繰り返したとみられるベトナム人の男が逮捕されました。逮捕されたチャン・ヴァン・ドゥック容疑者は先月、横浜市内の90歳の女性の住宅に侵入した疑いがもたれています。ことし1月以降、横浜市を中心に窓ガラスをガスバーナーで焼いて割ったあと、室内に侵入し金品が盗まれる事件が連続して発生したため、警察が防犯カメラなどを捜査したところ、チャン容疑者が浮上したということです。チャン容疑者は