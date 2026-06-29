6月25日、知人の八木原亜麻被告らとともに、当時大学生だったXさんに暴行を加えて死亡させたうえ、現金やカードを奪うなどした罪に問われた川村葉音被告（21）に懲役30年の有罪判決が言い渡された。【写真を見る】川村葉音被告と八木原亜麻被告の高校時代の卒アル写真。亡くなったXさんの卒アル写真や、卒業文集で綴られた直筆なども弁護側は裁判を通じて、川村被告はあくまで主犯格とされる川口侑斗被告に同調しただけと主張