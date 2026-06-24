讃岐うどん専門店の丸亀製麺から、新カテゴリーとなるスイーツ「丸亀うどんプリン」が2026年7月7日（火）より数量限定で登場します。毎日お店で打つうどんを活用し、うどんならではのもちもち感を生かした“ぷるもち新食感”が魅力。暑い季節にぴったりな冷たいデザートとして誕生し、テスト販売時からSNSで話題を集めていた注目商品です♡ うどんから生まれた新感覚スイーツ 丸亀製麺が新た