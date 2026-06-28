今年4月15日に92歳の誕生日を迎えたジャーナリストの田原総一朗氏。’87年に放送が開始された討論番組『朝まで生テレビ！』（BS朝日）を中心に、いまも現役バリバリで活動する田原氏だが、最近公開された近影には、体調を心配する声も相次いでいる。発端は、6月24日、立憲民主党・福山哲郎参院議員（64）がXに投稿した内容だ。投稿の2日前、今年3月に亡くなった大塚耕平元参院議員（享年66歳）のお別れ会が都内で行われ、参列した