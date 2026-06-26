6月10日、高知市内の駐車場で麻薬のケタミンを所持していたとして、高知県警は、神奈川県に住む20代の女を逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、神奈川県横浜市に住む職業不詳の三野宮鈴容疑者（22歳）です。警察によりますと、三野宮容疑者は6月10日、すでに逮捕されている28歳の男と共謀の上、高知市内の駐車場に停めた車の中で麻薬のケタミンを所持していた疑いが持たれています。警察は6月10日に28歳の男をケ