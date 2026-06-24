世界に誇る“日本の食品”が集まる展示会が行われています。世界的なブームとなっている「抹茶」の次のブームになりそうな、あの「日本の食品」に注目です！国内外のバイヤーが注目する食品が一堂に集結した「“日本の食品”輸出EXPO」。その会場に…Nスタ「こちらのお店でも抹茶、その隣のお店でも抹茶、さらにその隣のお店でも抹茶を取り扱っています」緑茶の輸出額は去年、過去最高の721億円に。そのうちの8割が抹茶を含む粉末