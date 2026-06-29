日本―ブラジル戦サッカーのワールドカップ北中米大会は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦で日本がブラジルと対戦する。前日の練習と会見を取材した米レポーターからは驚きの声も上がった。米テキサス州地元メディア「KHOU 11」でレポーターを務めるルイス・オルティス氏は、自身のXで「日本とのノックアウトステージ1回戦を控え、ヒューストン・ダイナモのホームでトレーニングを行うブラジル代表のもとに、凄まじ