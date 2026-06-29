東京・杉並区の区長選挙は、きょう（29日）開票が行われ、現職の岸本聡子氏が2期目の当選を確実にしました。一部では〓国政の代理戦争〓の様相も呈した、27年ぶりの自民党推薦候補らとの選挙戦を制しました。きのう投票が行われた杉並区長選挙は、きょうの朝から開票が行われ現職の岸本聡子氏が2度目の当選を確実にしました。岸本聡子氏「（政治と）自分は関係なくないって思える、心理的な安全安心を確保して多くの人が発言できる