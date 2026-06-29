自民党の中曽根・憲法改正実現本部長は29日、天皇陛下の長女・愛子さまによる「皇位継承はあり得ない」などと発言したことについて、「言葉が適切ではなかった。反省している」と釈明しました。中曽根氏は28日、富山県で講演した際、天皇陛下の長女・愛子さまによる「皇位継承はあり得ない」などと発言しました。中曽根弘文 憲法改正実現本部長「あり得ないという言葉は良くなかったと思いますが、そういうことを発言しました