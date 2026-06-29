ことし4月、広島県三原市で、土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は広島市の無職の男（29）を強盗殺人の疑いで逮捕しました。東広島市ではことし2月、会社役員の川本健一さんが殺害された殺人・放火事件が発生。この事件の捜査の過程で三原市の会社の敷地内を捜索をしていたところ、土の中から徳田雅希さんの遺体が見つかり、警察は死体遺棄事件として捜査していました。【2026年6月29日】