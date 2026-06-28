タレントの神田うのが、娘の進路相談の場でも変わらないセレブぶりを公開して話題となっている。【写真】「ファッションセンスをいいと思ったことがない」娘の進路相談を“兼ねた”食事会でディオール＆エルメスを披露した神田うの「6月22日、神田さんは自身のInstagramを更新。冒頭で《娘の進路についてパパ(夫)と先生方と4人でお食事会》とつづり、娘の将来を左右する大事な話し合いがあったことを明かしました。その後、話題