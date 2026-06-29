今が旬！スーパーフード「梅」管理栄養士の中村りえさんによると、梅干しには夏を乗り切る様々な栄養素が凝縮されています。クエン酸・・・エネルギーを生み出す食物繊維・・・腸内の健康維持に役立つカリウム・・・体内の水分を調整するビタミンE・・・抗酸化作用【写真を見る】漬ける前に“冷凍”で失敗知らず！？ジッパー付き袋でできるカンタン『梅仕事』【ひるおび】実は今、生梅を使って梅干しや梅シロップを自分で作る『梅