群馬県・前橋市役所の職員がスカートの中を盗撮した疑いで逮捕されました。別の職員もストーカーを繰り返した疑いで逮捕されており、不祥事が続いています。前橋市役所建設部の小柳友則容疑者（42）は6月13日、書店で被害者のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いが持たれています。28日に「盗撮した男を確保した」と通報を受けた警察がスマホを確認し、事件が発覚しました。小柳容疑者は容疑を認めています。前橋市役所で