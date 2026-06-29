ドイツで最高気温41.7℃を観測し、3日続けて史上最高気温を更新しました。WHO=世界保健機関は、ヨーロッパが地球上で最も温暖化が進んでいると警告しています。ドイツでは28日、東部のポーランドとの国境近くで最高気温41.7℃を観測し、3日連続で観測史上最高気温を更新しました。前日の27日には東部で41.5℃を観測していました。ドイツメディアによりますと、ポーランドやチェコでも気温が観測史上最高を記録したということです。