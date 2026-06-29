夏のおでかけがもっと楽しくなりそうなコラボレーションが到着♡タピオカドリンク専門店「パールレディ・CHABAR」から、ポケモンたちの“ピース”なくらしを描く人気シリーズ「ポケピース」をイメージした限定ドリンクが登場します。2026年7月3日(金)よりスタートする第1弾では、夏らしい爽やかなフレーバーのドリンクに加え、オリジナルノベルティも付属。ポケモンた